BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Fatih Tekke: 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz

Fatih Tekke: 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNA 1 PUAN İYİ"

Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirten Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Kayseri'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi
Kayseri'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi
Korkunç olay! Denizde ceset bulundu
Korkunç olay! Denizde ceset bulundu
Donald Trump yine tartışmalı bir talimatla gündemde: Şişmanlar ABD vizesi alamayacak
Donald Trump yine tartışmalı bir talimatla gündemde: Şişmanlar ABD vizesi alamayacak
Antalyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Antalyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Bakan Kacır: Hak edilen refah seviyesine Terörsüz Türkiye ile ulaşılacak
Bakan Kacır: Hak edilen refah seviyesine Terörsüz Türkiye ile ulaşılacak
Singo'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Singo'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Montella'dan sürpriz davet! 26 yaşındaki oyuncu 2 yıl sonra Milli Takım'da
Montella'dan sürpriz davet! 26 yaşındaki oyuncu 2 yıl sonra Milli Takım'da
65 yıl sonra Norveç'ten skandal 'GKRY' kararı! KKTC'den tepki geldi
65 yıl sonra Norveç'ten skandal 'GKRY' kararı! KKTC'den tepki geldi
Özgür Özel: Böyle giderse Diyanet'i eskisinden ayırırım
Özgür Özel: Böyle giderse Diyanet'i eskisinden ayırırım
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Zafer Günü paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Zafer Günü paylaşımı
Faciada ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu! Kaçmaya çalışan iş yeri sahibi yakalandı
Faciada ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu! Kaçmaya çalışan iş yeri sahibi yakalandı