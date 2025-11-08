Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ’ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir." dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLERİ BİR SONRAKİ AŞAMAYA TAŞIMA SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, Pakistan’daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

GAZZE DE KONUŞULAN KONULAR ARASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.