Beşiktaş, Antalyaspor'u 3 golle devirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla 2 hafta sonra galibiyete kavuştu.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ile 81. dakikada Jota Silva kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 52. dakikada Yohan Boli attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20'ye yükseltirken Antalyaspor, 13 puanda kaldı.

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye de 3-2 mağlup olmuştu. Kartal bu galibiyetle birlikte iki maçlık galibiyet hasretine son erdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.

Antalyaspor 1 - 3 Beşiktaş

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

81'GOL! Beşiktaş, Jota Silva'nın golüyle 3-1 öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında orta alanda topu alan Cerny pasını savunma arkasına sarkan Jota'ya aktardı. Ceza sahasının solundan vuruşunu yapan Jota, topu ağlara gönderdi.

69'Cerny'nin vuruşunda top savunmadan döndü. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

60'Hüseyin sol kanattan içeri ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu Ersin ileri çıkarak aldı.

52'GOL! Yohan Boli, Antalyaspor adına skoru 2-1'e getiren golü attı. Rıdvan'ın orta sahadan savunmaya attığı hatalı pasta topu alan Boli, ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Boli vuruşunda topu ağlara gönderdi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika daha eklendi.

42'Salih Uçan orta alanda sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri Salih için oyun alanında.

33'Antalyaspor sağ kanattan bir atak geliştirdi. Sağ taç çizgisine yakın bölgeden yapılan ortada Kenneth Paal kafayı vurdu ancak bu vuruş oldukça etkisiz oldu.

27'GOL! Beşiktaş, Tiago Djalo'nun golüyle 2-0 öne geçti. Cengiz sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Djalo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.

25'Cengiz sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

24'Sağ kanatta topla buluşan Cerny ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

22'Beşiktaşlı oyuncular kendi yarı sahalarında pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

14'Abraham'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Cengiz'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

12'Abdülkadir'in hatasında topu alan Cengiz topu alarak savunma arkasına sarkan Cerny'ye aktardı. Savunmayı geçerek ceza sahasının sağına geçen Cerny'nin vuruşunda top auta gitti.

10'Sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin içeri ortaladı. Kale önünde Paulista kafayla topu kornere gönderdi.

7'Sağ kanattan Cengiz'in ceza sahasına ortasında El Bilal'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

6'Sol kanattan ceza sahasına giren El Bilal son çizgiye inerek içeri ortaladı. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

2'GOL! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. El Bilal'in sol kanattan getirdiği topu ceza yayının gerisinde alan Abraham beklemeden kaleyi düşündü. Abraham'ın sert şutunda top savunmadan sekerek ağlarla buluştu.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Antalyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham