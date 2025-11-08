BIST 10.925
HABER /  MEDYA

Şamil Tayyar ile Umut Akdoğan arasında 'Ali Mahir Başarır' gerginliği

Şamil Tayyar'ın dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili “CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir” sözleri tartışma yarattı; CHP'li Umut Akdoğan sosyal medyadan Tayyar'a tepki gösterip hukuk vurgusu yaparken, Tayyar da Akdoğan'a yanıt vererek sert ifadeler kullandı

Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili "CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir" yorumunda bulundu.

TGRT Haber'de konuşan Tayyar, konuşmasının devamında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, mevcut milletvekilleri içerisinde bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Umut Akdoğan'dan tepki

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise Şamil Tayyar'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1- Ateş olsan cürmününüz kadar yer yakarsın

2- Âleme ibret olsun diye hukuk işletilmez hala öğrenememişsiniz

3- Uygulanması gereken neyse herkese uygulanır cımbızla çekerek iş yapılamaz

4- Ali Mahir Başarır içinizden hangisini hangi lafa ettiyse getirin kameralar önünde o lafı hak etmiş misiniz hak etmemiş misiniz bir tartışalım

Şamil Tayyar'dan yanıt geldi

Şamil Tayyar, Umut Akdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Cürmün değil cirmin. Küçük bir katkım olsun. Efeleniyorsunuz, mangalda kül bırakmıyorsunuz, hadi kaldırın dokunulmazlığı aynı cümleleri öyle kurun. Yiğitliğinizi o vakit takdir edeyim. Ha bu arada, yetkim olsa, adamınızı 24 saatte Akın Gürlek başsavcıyla buluştururum. İnanın, hukukla yüzleşmesi hem ona hem sizlere iyi gelir." ifadelerini kullandı.

