Galatasaray'ın rakibi Manchester United 3-0 kazandı Garnacho yılın golünü attı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti. Maçın 3. dakikasında Arjantinli Alejandro Garnacho'nun havadan gelen topa penaltı noktasının solundan harika bir röveşata vuruşuyla atttığı gol geceye damga vurdu.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'da çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, ligin 13. haftasında Everton ile karşılaştı.
Manchester temsilcisi, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.
Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, düşme hattındaki Everton 4 puanda kaldı.