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Galatasaray'ın rakibi Manchester United 3-0 kazandı Garnacho yılın golünü attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın rakibi Manchester United 3-0 kazandı Garnacho yılın golünü attı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti. Maçın 3. dakikasında Arjantinli Alejandro Garnacho'nun havadan gelen topa penaltı noktasının solundan harika bir röveşata vuruşuyla atttığı gol geceye damga vurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'da çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, ligin 13. haftasında Everton ile karşılaştı.

Manchester temsilcisi, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, düşme hattındaki Everton 4 puanda kaldı.

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