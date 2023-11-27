''En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenmeli''

Ocak ayında emeklilere yapılacak zamma ilişkin beklentiye değinen Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “Biz artık 3-5 bin TL’lik zamların değil, insanca yaşam şartlarının sağlanmasını talep ediyoruz. Bu yüzden en düşük emekli maaşı ile en düşük memur maaş eşitlenmelidir” dedi.

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Seçim öncesinde Hazine desteği ile taban emekli aylıkları 7 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Ardından Temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik artışın sadece kök maaşa gelmesi ile birlikte milyonlarca emekli hiç zam alamamıştı. Cumhuriyet’in 100’ncü yılı için emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiye ile birlikte çalışan ve çalışmayan emekli ayrımının yapılması tepkilere neden olurken, iktidar çalışan emeklilere de bu ikramiyenin verileceğini duyurdu. Emekliler ise önümüzdeki Ocak ayında maaşlarına yönelik yapılacak artışı merakla bekliyor.

Çalışan emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiyenin çalışan ve çalışmayan emekli diye ayrılmasına tepki gösteren Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, oluşan kamuoyu sebebiyle iktidarın çalışan emeklilere de bu ikramiyeyi verme kararı aldığına dikkat çekerek, “İktidar bu işin ucunun kendisine dokunacağını düşünerek çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL kararı aldı. Bu karar önemli. Karar henüz resmiyet kazanmamış olsa da yapılması gereken yapılacak” dedi.

Emekli aylıklarına yönelik Temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik artışa dikkat çeken Ergen, memurlara yönelik verilen 8 bin 77 TL’lik zammın emeklilere de verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Biz artık 3,5 bin TL’lik zamların değil, insanca yaşam şartlarının sağlanmasını talep ediyoruz. Bu yüzden en düşük emekli maaşı ile en düşük memur maaş endekslenmelidir. 2008 sonrası maaşların çok düşmesi ile birlikte ortaya çıkan kök maaşın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Kök maaşa yapılan zamdan yine binlerce emekli faydalanamayacak. Yeni bir mağduriyete sebep olunacak” ifadelerini kullandı.