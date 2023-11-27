Arda Turan 10 kamyon parayı elden teslim etti Arta Turan'ın ifadesindeki kritik detayı Gaffar yakınca yazdı

Yüksek gelir vaadiyle bankacı Seçil Erzan'a 13 milyon doları elden teslim ettiğini söyleyen Arda Turan'ın, bu paranın 4 milyon dolarlık bölümünü bir arsasını satarak elde ettiğini söylemesi yazar Gaffar Yakınca'nın gündeminde.

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Bahis ve şike iddiaları ile başlayan futbol gündemine bu sefer de tefecilik ve vurgunculuk skandalları patladı.

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kurduğu "ponzi" sisteminde milyonlarca dolar kayıp. Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor. Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan mahkemede kimden ne kadar aldığını tek tek anlattı.

"Ne kadar vergi kaçırıldığını görmüyor!"

Skandalın ardından "Maliye ve MASAK nerede?" sorusu gündekin ilk sırasına oturdu. Konuya dair yazı kaleme alan Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, "MASAK ve Maliye ne iş yapıyor?" başlıklı yazısında Arda Turan'ın ifadesinden yola çıkarak şu ifadelere yer verdi:

"Bence de en önemli soru bu. Denizbank’ın şube müdürü Seçil Erzan, akıllara durgunluk verecek miktarda bir parayı yüksek faiz vaadi ile futbolculardan topluyor. Sonra para buhar oluyor.

MASAK bunu tespit etmiyor

Parasını kaptıranlardan biri Arda Turan. 13 milyon dolar parayı elden teslim ettiğini söylüyor. 13 milyon dolar, bin 300 tane 100 dolarlık deste demek. Tahminen 8 büyük boy valize ancak sığıyor. 200 TL’lin banknotlar halinde taşınsa bin 200 valiz yapıyor. Bin 200 valiz… Yani yaklaşık 10 kamyon para… Bu kadar büyük miktarda para elden teslim ediliyor, banka hesabına giriyor ve MASAK bunu tespit etmiyor. O zaman sormazlar mı adama, bu MASAK ne iş yapıyor?

Devam edelim. Arda Turan bu paranın 4 milyon dolarlık bölümünü bir arsasını satarak elde ettiğini söylüyor. Esnafın fişlerinin peşinde koşan, emekliye 5 bin TL vermemek için kırk dereden bahane devşiren Maliye, o arsanın kaça satıldığını, satış fiyatı ile gerçek değeri arasında ne kadar fark olduğunu, ne kadar vergi kaçırıldığını görmüyor! Kallavi bir soru da işte buradan çıkıyor."

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