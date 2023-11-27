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Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi Meclis'te

Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi oldukça yoğun. Cuma günü Meclis'e sunulan ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi yeni haftada komisyonda ele alınacak. Dışişleri Komisyonu'nun ise, İsveç'in NATO'ya üyelik protokolüne ilişkin ikinci toplantısını yapması bekleniyor.

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2024 bütçesine ilişkin mesaisini tamamlayan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, yeni haftada ekonomiye ilişkin torba kanun teklifini görüşecek.

80 maddelik teklifle, Kur Korumalı Mevduatta kurumlar vergisi istisnası süresi 30 haziran 2024'e kadar uzatılacak. Konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, tek konutla sınırlandırılacak.
Bu adım, ikinci ve daha fazla konutu krediyle almak isteyenlerin maliyetinin artması anlamına geliyor.

Teklifle ayrıca, yurt dışından döviz getiren şirketlere vergi indirimi sağlanacak. Firmalar bilançolarını enflasyonun yarattığı tahribata göre yeniden düzenleyebilecek ama bankalar bu uygulamaya tabi olmayacak

Çek ibraz yasağı da 31 Aralık 2025e kadar uzatılacak. Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı 10 puan artırılarak, yüzde 83’ten 93’e çıkartılacak.

İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü

Meclis Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde ise, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü var. Komisyonun ikinci toplantısını, yeni haftada yapması bekleniyor. 

Libya tezkeresi 2 yıl uzatılacak

Haftalık çalışmasına 28 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

Genel Kurul'un gündeminde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya görevini 24 ay uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de olacak.

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