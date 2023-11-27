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Türk kaptanların olduğu İsrail'e petrol taşıyan gemi kaçırıldı! Son dakika Türk kaptanların olduğu gemi kurtarıldı

Türk kaptanların olduğu İsrail'e petrol taşıyan gemi kaçırıldı! Son dakika Türk kaptanların olduğu gemi kurtarıldı

Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir geminin kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından ele geçirildiği açıklandı. Gemide 2 Türk mürettebatın da bulunduğu da açıklanmıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasıyla Central Park şirketine ait tanker ve personelin 15 saatin ardından kurtarıldığını duyurdu.

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Yemen'de 2 Türk kaptanın da bulunduğu İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı.  İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise kaçırılan "Central Park" adlı geminin İsrailli Zodiac Maritime Şirketine ait olduğunu ve yaklaşık 20 bin ton petrol taşıdığının düşünüldüğünü söyledi. 

Gemi ve personel 15 saat sonra kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.

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