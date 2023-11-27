Seçil Erzan'ın saklandığı yeri Arda Turan ihbar etti! WathsApp mesajları ortaya çıktı

Türkiye günlerdir bankacı Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında spor camiasını milyonlarca dolar dolandırması olayını konuşuyor. Seçil Erzan'ın sakladığı altından banka kasasından çıkarken, Erzan'ın Çorlu'da saklandığı yeri ihbar eden kişinin Erzan'a en çok parayı kaptıran Arda Turan olduğu ortaya çıktı.

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Fatih Terim Fonu adı altında spor dünyasını milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzan'ın dolandırdığı paraların bir kısmını altına çevirip banka kasasına koyduğu ortaya çıktı. Öte yandan Erzan'ın olay patladıktan sonra kaçan Seçil Erzan'ın yerini en çok parasını aldığı isim olan Arda Turan'ın ihbar ettiği ortaya çıktı.

Saklandığı yeri bir tek Arda biliyordu

Bankacı Seçil Erzan ifadesinde Arda Turan için “Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir” demişti. Hürriyet'ten Ali Rıza Akbulut'un haberine göre fon vurgununa en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’la çok yakın arkadaştı. Vurgun ortaya çıkınca sırra kadem basan Seçil Erzan’ın Çorlu’da olduğunu da bir tek Arda biliyordu.

Seçil Erzan kayıplara karışmıştı

Fon vurgunu patlak verince Denizbank’ta alarm butonuna basılmıştı. Banka 7 Nisan günü hemen teftiş kurulunu Seçil Erzan’ın müdürlük yaptığı Levent’teki şubeye göndermişti. Teftiş kurulu şubede inceleme yaparken Seçil Erzan izinli olduğu için ortalıkta yoktu. Telefonla arandı ancak ulaşılamadı. Bankanın aradığı saatlerde Seçil Erzan hakkında savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.

Seçil'e ulaşamıyoruz, ne oluyor?

Ertesi gün bankanın önemli misafirleri vardı. “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok” diyen Fatih Terim ile Arda Turan ve Emre Belözoğlu bankanın genel müdürlük binasındaydı. Banka yetkilileri Seçil Erzan’a ulaşamadıklarını ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söylüyorlardı.

'Seçil Çorlu'da saklanıyor' ihbarı yaptı

Bu üçlü bankadan ayrıldıktan sonra Seçil Erzan, kendisini arayan Arda Turan’ın telefonunu açmış ve Çorlu’daki evinde olduğunu söylemişti. Arda Turan da banka yetkilisini arayarak Seçil Erzan’ın Çorlu’daki evinde olduğunu, sadece bağlı olduğu müdürle görüşeceğini söylediğini iletmişti. Bu bilgi üzerine bankanın Bölge Müdürü Sermin Tekin soluğu Çorlu’da alacaktı.