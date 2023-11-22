Arda Turan'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı! 3 milyon dolara bir ayda 1 milyon dolar faiz alınca servetini vermiş

Bir özel bankada müdürlük yapan Seçil Erzan’a, 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan’ın, bu kişi ile yaptığı yazışma ve konuşmaların tamamını kayıt altına aldığı ve savcılığa verdiği ortaya çıktı. Bir görüşmede “20 bin dolar param kaldı” diyen Turan, borç para bulabilmek için tefecilere gitmek üzere olduğunu söylüyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu'nun da hiç parasının kalmadığını anlatıyor. Arda Turan, depremzedelere bağış yapabilmek için "Bana para ver" diye Seçil Erzan'a adeta yalvarıyor. Bir başka görüşmede ise Arda Turan’ın, Fatih Terim’i kastederek “Peki, Hoca bu işte kârda mı” şeklindeki sorusuna bankacı Seçil Erzan, "evet" karılığı veriyor.