Arda Turan'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı! 3 milyon dolara bir ayda 1 milyon dolar faiz alınca servetini vermiş
Spor dünyasını 'Fatih Terim Fonu' ile dolandıran banka müdürü Seçil Erzan’a, Arda Turan'ın 7.5 milyon dolar kaptırdığı ortaya çıktı. Arda Turan, Seçil Erzan ile yaptığı görüşme ve yazışma kayıtlarını savcılığa verdi. “20 bin dolar param kaldı” diyen Turan, borç bulabilmek için tefecilere gideceğini söylüyor. Arda Turan'ın, Seçil Erzan'a önce 3 milyon dolar verdiği, 40 gün sonra 1 milyon dolar faiz aldığı bunun üzerine Erzen'e tüm servetini verdiği ortaya çıktı.
Bir özel bankada müdürlük yapan Seçil Erzan’a, 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan’ın, bu kişi ile yaptığı yazışma ve konuşmaların tamamını kayıt altına aldığı ve savcılığa verdiği ortaya çıktı. Bir görüşmede “20 bin dolar param kaldı” diyen Turan, borç para bulabilmek için tefecilere gitmek üzere olduğunu söylüyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu'nun da hiç parasının kalmadığını anlatıyor. Arda Turan, depremzedelere bağış yapabilmek için "Bana para ver" diye Seçil Erzan'a adeta yalvarıyor. Bir başka görüşmede ise Arda Turan’ın, Fatih Terim’i kastederek “Peki, Hoca bu işte kârda mı” şeklindeki sorusuna bankacı Seçil Erzan, "evet" karılığı veriyor.
Aralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20’yi aşkın kişiden 44 milyon doları, “Fatih Terim Fonu” adı altında toplamakla suçlanan Seçil Erzan ve beraberindeki kişilerin yargılandığı dava dosyasına giren bir dizi WhatsApp yazışmasıyla konuşma kaydı ortaya çıktı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, o kayıtlarda en fazla parayı kaptıran Arda Turan'ın Seçil Erzan'la yaptığı görüşme ve yazışmaların çarpıcı kayıtları da yer alıyor.
Arda Turan konuşmaları kaydetti
Söz konusu konuşma kaydı Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçiyor. 12 sayfalık tutanağa göre, anılan görüşme Turan tarafından kaydedilerek soruşturma dosyasına sunuldu. Anılan kayıt, bir tür saadet zinciri olarak işletilen sisteme en çok para kaptıran ismin Turan olduğunu da ortaya koyuyor.
3 milyon dolar verdi 40 gün sonra 1 milyon dolar faiz aldı
Buna göre Arda Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S.K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi.