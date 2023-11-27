BIST 7.960
DOLAR 28,90
EURO 31,67
ALTIN 1.869,07
HABER /  GÜNCEL

Kahramanlar-30 operasyonlarında 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 6 ilde yürütülen "Kahramanlar-30" operasyonlarında 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Kahramanlar-30" operasyonlarında 6 ilde 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirtti.

Paylaşımında, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlara J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiğini kaydederek şu bilgileri paylaştı:

"1 keskin nişancı tüfeği, 4 AK-47 piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 PKM makineli tüfek, 16 el bombası, 6 bomba atar ve mühimmatı, 8 antitank ve antipersonel mühimmatı, 155 milimetrelik OBÜS top mühimmatı, 31 mayın ile patlayıcı madde, 120 kilogram amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan), 3 bin 792 mühimmat (7,62 milimetre, 5.56 milimetre, 12,7 çap ve ebatlarındaki ağır silah mühimmatları), 3 dürbün, 6 telsiz, 362 pil, 30 tüp ve çok sayıda gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tek tek tespit edilip yok edildiğini anlatan Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Gazze'de 10 doktoru kaçırdı
İsrail ordusu Gazze'de 10 doktoru kaçırdı
TCMB'den finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi hamlesi
TCMB'den finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi hamlesi
Seçil Erzan'ın saklandığı yeri Arda Turan ihbar etti! WathsApp mesajları ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın saklandığı yeri Arda Turan ihbar etti! WathsApp mesajları ortaya çıktı
Türk kaptanların olduğu İsrail'e petrol taşıyan gemi kaçırıldı! Son dakika Türk kaptanların olduğu gemi kurtarıldı
Türk kaptanların olduğu İsrail'e petrol taşıyan gemi kaçırıldı! Son dakika Türk kaptanların olduğu gemi kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'yi mikser gibi karıştırıyor! 'İYİ Parti içinde minik kuşları var'
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'yi mikser gibi karıştırıyor! 'İYİ Parti içinde minik kuşları var'
İstanbul’da toprak kayması nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi
İstanbul’da toprak kayması nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi
Ankara'da bekçi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da bekçi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti
Pençe-Kilit operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! 3 kardeşi de asker olan şehit astsubay 3 aylık evleymiş
Pençe-Kilit operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu! 3 kardeşi de asker olan şehit astsubay 3 aylık evleymiş
İstanbul’da park ettiği otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi! El frenini çekmemiş
İstanbul’da park ettiği otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi! El frenini çekmemiş
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan kahreden haber: 2 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan kahreden haber: 2 asker şehit oldu
Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak
Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak
Hakan Fidan İspanya'ya gidiyor
Hakan Fidan İspanya'ya gidiyor