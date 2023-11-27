Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Slask'ı ağırlayacak!

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında yarın Polonya'nın Slask ekibini konuk edecek.

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Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına 86-67 yenilirken, Slask ise sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e 75-71 mağlup oldu.

Organizasyonda başkent temsilcisi 10 takımlı grupta bir galibiyet, yedi mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, henüz galibiyetle tanışmayan Polonya ekibi ise son sırada bulunuyor.