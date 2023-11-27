ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Türkiye'ye geliyor talebi belli oldu tepki çekti

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Nelson’un önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti konu alan Bloomberg, ABD Hazine Bakanlığı’nın Ankara’dan Rusya ve Hamas'a yönelik yaptırımlara uymasını isteyeceğini yazdı.

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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendirerek, yaptırımlar konusunda en üst düzey yetkili olan Nelson’un Rusya karşıtı yaptırımlara uyulmasını isteyeceğini yazdı.

Haberde, “Üst düzey ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Rus tüzel kişilere ve Hamas'ın yasadışı faaliyetlerine yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşmeler yapmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu, Nelson'ın yıl içinde Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret” ifadelerine yer verildi.

Tek taraflı yaptırımlarına uymasını isteyecek

Bloomberg’e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre Nelson, Ankara'dan ABD’nin bir dizi Rus kuruluşa ve Hamas'ın finansal faaliyetlerine yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymasını isteyecek.

Yazıda ayrıca Türkiye'de bu yaptırımlara uyulmaması nedeniyle Washington'un daha önce bazı Türk şirketlerini olası yaptırımlar konusunda uyardığı, söz konusu yaptırımların bu şirketlerin Batılı finansal sistemiyle bağlarını etkileyebileceği vurgulandı.

Habere göre kaynaklar, ABD'nin Ankara'nın Türkiye'de hizmet vermeye devam eden Rus gemileri ve havayolu şirketlerine yönelik Amerikan yaptırımlarına katılmayı reddetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce Moskova’ya uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısıyla ülkenin başa çıkacağını defalarca açıklamıştı. Moskova, Batı'nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerde de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler defalarca dile getiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini belirtmişti. Rus lider, Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu vurgulamıştı.