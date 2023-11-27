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Bingöl için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Bingöl için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Bingöl için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü vatandaşları sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda oluşabilecek aksamalar konusunda uyardı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerine kadar Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar(kuvvetli rüzgarlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın akşam saatlerine kadar Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), dağlık ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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