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Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı: Başından vurulan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı: Başından vurulan genç hayatını kaybetti

KAĞITHANE'de otomobiliyle seyir halinde olduğu esnada 17 el ateş edilmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda 22 yaşındaki Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir etmeye başlamıştı. Genç sürücü son duraklara geldiği esnada kaldırımda bekleyen iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı.

Genç saldırıdan kaçmaya çalıştı ancak arkasından 17 el ateş edilince başından vurulmuştu. Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabilmişti. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralı genç hayatını hastanede kaybetti

Öte yandan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldığı öğrenilen Öncü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan gencin ameliyata alındığı öğrenilmişti. Ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatımı kaybetti. Gencin ölümü sonrası cenazesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında gencin cenazesi dün akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.

Otomobiller ve doğalgaz kutusu isabet almıştı

Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yapmıştı. Otomobilde ruhsatı başkasının üzerine olan bir tabanca ele geçirilirken, kurşunlardan bir kaçının iki otomobil ile bir doğalgaz kutusuna isabet ettiği öğrenilmişti. Polisin kaçan saldırganların yakalanmak için başlattığı çalışması sürüyor.

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