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Musavat Dervişoğlu sessizliğini neden koruyor? İpler ne zaman kopacak?

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Suskunluğuyla ilgili en dikkat çeken isim ise Musavat Dervişoğlu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a "İzliyorum" demekle yetindi... İşte ayrıntılar...

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İYİ Parti'de kavga ve kaos giderek büyüyor. Ümit Dikbayır'ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı konuşma ile İYİ Parti'de yavaş yavaş ısınan sular artık kayna noktasına gelmiş ortalık yangın yerine dönmüştü.

Yaşanan bu olaylara dair "İYİ Parti bunların hepsini aşacaktır. Ben neyin ne olduğunu bilmem. Bu partide kimse kimseyi orta yerde bırakmaz" diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "Buraları kişisel hırslara ve dedikodulara terk edecek değiliz. Bunu sürece söylüyorum kimseye de bu konuyla ilgili açıklama yapmadım, yapmayacağım. Bunun neye mal olduğunu birileri görmüyor ama sonuç ne olursa olsun bu partinin sahipsiz olmadığını göstereceğiz" demişti. 

Musavat Dervişoğlu, ne cevap verdi?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu bu açıklamanın ardından sessizliğe büründü. Hadi Özışık, kendisini arayıp "Ne oluyor?" diye sordu. Dervişoğlu, "İzliyoruz" demekle yetindi. 

Bu iddialar iftira olsa Dervişoğlu ne derdi?

Bu görüşmeyi canlı yayında anlatan Hadi Özışık, "Bu iddialar iftira olsa, karalama olsa, İYİ Parti'ye zarar veren bir şey olsa, Meral Akşener'i gerçekten sıkıntıya sokan bilinçli bir iftira olsa, Musavat Dervişoğlu bana bir ton laf söylerdi. "Genel Başkanımız şöyledir, ona şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor" diye. Oysa Dervişoğlu, sessiz sedasız izliyor her şeyi." ifadelerini kullandı.

Bir kenara not edin!

"Bana göre Musavat Dervişoğlu, 'Genel Başkanı yanlış yönlendiriliyor' diye sessiz kalıyor." diyen Hadi Özışık, "Musavvat Dervişoğlu'nu bir kenara not edin. "ğer bu deklarasyonu söylüyorsa rahatsız olduğu bir şeyler var..." dedi. 

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