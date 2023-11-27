MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab(Kobani) sorumlusu Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar'ı, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Suriye’de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylem talimatları veren PKK/YPG Suriye/Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar, Suriye/Tel Rıfat’ta faaliyet yürütürken, 24.07.2021’de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti. Kacar’ın talimat verdiği eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit olmuştu.

MİT, askerlerin şehit olduğu eylemin talimatını veren örgüt mensubunun Mutlu Kacar olduğunu tespit etti, hedef listesine aldı.

Bu sefer kaçamadı

MİT’in takibinden kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat’tan Suriye/Derik’e geçti. Bir süre Derik’te faaliyet yürüten Kacar, MİT tarafından tespit edilebileceği korkusuyla tekrar faaliyet yerini değiştirdi.

Son olarak sorumlu düzeyde Ayn El Arab’a geldi. MİT, uzun süredir, sınır ötesinde aradığı Mutlu Kacar’ı, saha ajanlarının yaptığı operasyonla, en doğru anda etkisiz hale getirdi.

Mutlu Kacar, 1997 yılında terör örgütüne katıldı ve silahlı faaliyet yürütmeye başladı. 2009 yılında Irak/Haftanin alanında Halkla İlişkiler biriminde yer aldı. Kırsal alandaki faaliyetlerinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda elinden ve gözünden yaralandığı belirtildi.

2013 yılında Irak/Mahmur Rüstem Cudi Kampı’nda sorumlu düzeyde faaliyet yürütürken örgüt tarafından Suriye/Tel Rıfat’a gönderildi. 2015 yılında Şehba Bölge/Şerova Eyaleti’nde tabur sorumlusu olan Mutlu Kacar Tel Rıfat’ta bulunduğu dönemde güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO’ya yönelik eylemleri koordine ettiği öğrenildi.

2020 yılında PKK/YPG’nin Tel Rıfat’ta bulunan yerel güçlerinin sorumlusu olarak faaliyet yürüten Mutlu Kacar, 2022 yılında örgüt tarafından Suriye/Derik bölgesine sorumlu düzeyde gönderildi. 2023 yılında PKK/YPG Ayn El Arab Sorumlusu oldu.

Hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan dosyası bulunmaktaydı.