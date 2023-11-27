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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

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Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Shaktar Donetsk - Antwerp ve Lazio - Celtic karşılaşmaları yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü Manchester United'ı konuk edecek. Bu müsabaka da TSİ 20.45'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Lazio - Celtic
20.45 Shaktar Donetsk - Antwerp
23.00 Feyenoord - Atletico Madrid
23.00 Milan - Borussia Dortmund
23.00 PSG - Newcastle United
23.00 Manchester City - Leipzig
23.00 Young Boys - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Porto

29 Kasım Çarşamba

20.45 Galatasaray - Manchester United
20.45 Sevilla - PSV Eindhoven
23.00 Bayern Münih - Kopenhag
23.00 Arsenal - Lens
23.00 Braga - Union Berlin
23.00 Real Madrid - Napoli
23.00 Benfica - Inter
23.00 Real Sociedad - Salzburg

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