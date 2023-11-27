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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de!

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

27.11.2023

En düşük

En yüksek

Palandöken

KKY

-2

-1

Kartalkaya

HKY

-11

-8

Sarıkamış

KKY

1

1

Keltepe

HKY

-12

-7

Palandöken-2

KKY

-2

0

Mersivan

KKY

-7

-6

Hakkari

KY

-6

-2

Uludağ

KY

-9

-5

Kartepe

KY

-4

-3

(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)

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