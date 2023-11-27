Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|
Merkez
|
27.11.2023
|
En düşük
|
En yüksek
|
Palandöken
|
KKY
|
-2
|
-1
|
Kartalkaya
|
HKY
|
-11
|
-8
|
Sarıkamış
|
KKY
|
1
|
1
|
Keltepe
|
HKY
|
-12
|
-7
|
Palandöken-2
|
KKY
|
-2
|
0
|
Mersivan
|
KKY
|
-7
|
-6
|
Hakkari
|
KY
|
-6
|
-2
|
Uludağ
|
KY
|
-9
|
-5
|
Kartepe
|
KY
|
-4
|
-3
(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)