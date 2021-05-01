Fransa ligi ekiplerinden Montpellier'nin kulüp başkanı Younes Belhanda ile görüştüğünü ve istersen takımla antrenmanlara çıkabileceğini söyledi.

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Galatasaray sezon ortasında Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmiş ve oyuncu ile bir kriz yaşamıştı. Belhanda'nın bu karardan sonra hangi takıma gideceği de merak edilmeye başlanmıştı. Faslı oyuncu, canlı yayında maç sonu röportajında Türk Telekom Arena'nın zemini ile ilgili şikayetlerini dile getirmiş ve bu açıklamalar nedeniyle Galatasaray oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Belhanda ile ilgili çok flaş bir açıklama yapıldı. Fransa ligi ekiplerinden Montpellier'nin kulüp başkanı Laurent Nicollin, Fransız basınından Midi-Libre'e Belhanda ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"3 hafta önce, Belhanda ile bir öğleden sonrasını beraber geçirdik''

Nicollin, Faslı yıldızla görüştüğünü doğruladı ve şunları söyledi: "3 hafta önce, Belhanda ile bir öğleden sonrasını beraber geçirdik. Ona, formunu koruyabilmesi için bizim takımla idmanlara çıkmasını önerdim. Şu an kendisi Türkiye'ye bazı işlerini halletmek için geri gitti. Döndüğü zaman sportif direktörümüz Bruno Carotti ile iletişime geçecek."

2 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı

Bilindiği üzere futbola Montpellier altyapısında başlayan Younes Belhanda, 2012 senesinde takımıyla Fransa Ligi'ni şampiyon tamamlayarak önemli bir başarı kazanmış ve ismini duyurmuştu. Belhanda, Mart ayında sözleşmesi feshedilmişti. Galatasaray'da 2 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.