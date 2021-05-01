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Çağlar'lı Leicester City, Southampton'a takıldı!

Premier Lig'in 34. hafta açılış maçında Leicester City, 80 dakika 10 kişi oynayan Southamton ile 1-1 berabere kaldı.

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Leicester City, ligin 34. haftasında Southampton'a konuk oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Vardy'ye sert faul yapan Vestergaard 10. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.

61'de penanltı kazanan ev sahibi takımda Ward-Prowse takımını 1-0 öne geçirdi. Kalesinde gol gören Leicester City baskısını artırdı. Rakip ceza sahasının dışından Iheanacho'nun ortasını Evans ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.

Mücadele 1-1 bitti.

Leicester City puanını 63, Southampton ise 37 yaptı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika görev aldı.

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