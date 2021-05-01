Tam kapanmada muafiyet kalabalığı: 16.4 milyon dışarıda

Tam kapanmanın ilk gününde metro ve otobüslere ek seferler konuldu çoğu yerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. DİSK-AR'ın raporuna göre bu kalabalığa, istihdamın yaklaşık yüzde 61'ne denk gelen kapanmadan muaf 16.4 milyon çalışan neden oldu.

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Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan 17 günlük tam kapanma kararının ilk gününde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki büyükşehirlerde kalabalık görüntüler dikkat çekti. Kısıtlama kararı önceki gün 19.00’da başlarken, başkent Ankara’da gece yaşanan sessizlik sabah saatlerinde yerini yoğun trafiğe bıraktı. Emniyet güçlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına istinaden uygulama yaptığı yerlerde uzun araç kuyrukları yaşandı.

Çalışanlar yollarda

Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre özel işyerleri ve kamu kurumlarında dün sabah saatlerinden itibaren işe gidiş ve geliş saatlerinde yoğunlaşan trafik çoğu zaman durma noktasına geldi. Yoğun trafiğin içinde kalan ambulanslar için uygulama noktasında trafiği açmak zorunda kalan polisler, binlerce sürücünün izin belgesini kontrol etmekte zaman zaman zorlandı. Başkent’in merkezi Kızılay başta olmak üzere, Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu ve Konya Yolu’ndaki polis çevirme noktalarındaki uzun araç kuyrukları sürücüleri bezdirdi.

Trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da da hem trafikte hem toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz şehitler Köprüsü, Cevizlibağ, Avcılar ve Küçükçekmece’de trafik durma noktasına geldi. İstanbul ve Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitledi.

Metro ve otobüslere ek seferler konuldu

Kısıtlama nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının saatlerinde düzenlemeye gitmişti. Ancak o kadar yoğunluk oluştu ki, metro ve otobüslere ek seferler konuldu. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir” denildi.

''Bu kadar insan izinli mi?”

Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkınlıklarını, “Dışarı çıktığımızda gördük ki herkes dışarıda. İnanılmaz bir trafik var. Bu kadar insan izinli mi?” sözleriyle dile getirdi.

16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf

Bu kalabalığa kapanmadan muaf çalışanların neden olduğu tahmin ediliyor. DİSK-AR’ın hazırladığı tam kapanma raporuna göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61’ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.

Genelgede 43 muafiyet bulunuyor

Yüzde 22’yi kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde görevli. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen 4.4 milyon çalışan yer alıyor. Raporda, “Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek” ifadelerine de yer verildi.