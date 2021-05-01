Galatasaray’da 5’i kiralık olmak üzere Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek toplam 12 oyuncunun gözü kulüpten gelecek haberde.

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Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler yaklaşan seçime çevrilirken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları yapılıyor. Galatasaray’da 5’i kiralık olmak üzere Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek toplam 12 oyuncunun gözü kulüpten gelecek haberde. Sarı kırmızılılar, Muslera dışındaki diğer isimler için henüz resmi ve somut bir adım atmadı.

Hürriyet'te yer lan habere göre; Cimbom’da sezon sonu Ryan Donk, Arda Turan, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Akbaba’nın sözleşmeleri bitiyor. Etebo, Fernandes, Saracc hi, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nun da kulüpleri ile yapılan kiralama süresi dolacak. Takım maliyetini yüzde 30 oranında düşürmek ve 40 milyon Euro’ya çekmek isteyen Galatasaray, sözleşme yenilemeyi düşündüğü futbolculardan da ücretinde indirim talep edecek.

Saracchi ile Etobo kesin yolcu

Aslan, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ise yolları ayıracak ve bu isimlerin maliyet yükünden kurtulacak. Galatasaray’da sezon sonunda Saracchi ile birlikte kiralık oyunculardan 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo’ya da teşekkür edilerek yolların ayrılması bekleniyor. Donk, Arda, Ömer ve Emre Taşdemir ile Emre Akbaba için ise teknik heyetle birlikte yönetimin kararı beklenmeye başladı.

Sözleşmesi bitecek oyuncular

Ryan Donk - 35 yaşında - Maaşı 515 bin Euro

Ömer Bayram - 30 yaşında - Maaşı 400 bin Euro

Emre Taşdemir - 26 yaşında - Maaşı 2.2 milyon TL

Linnes - 30 yaşında - Maaşı 1.4 milyon Euro

Şener Özbayraklı - 31 yaşında - Maaşı 7 milyon TL

Emre Akbaba - 28 yaşında - Maaşı 1.75 milyon Euro (Euro sabit kur 6.9 TL)

Arda Turan - 34 yaşında - Maaşı 4 milyon TL

Kiralık oyuncular

Saracchi - 23 yaşında - Maaşı 1.35 milyon TL

Fernandes - 22 yaşında - Maaşı 650 bin Euro(yarım sezon)

Etebo - 25 yaşında - Maaşı 1.2 milyon Euro - 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var

Onyekuru - 24 yaşında - Maaşı 700 bin Euro(yarım sezon) - 4.35 milyon Euro satın alma opsiyonu var

Halil Dervişoğlu - 21 yaşında - 3 milyon TL