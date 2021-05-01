ABD'nin S-400'ler için tehdit ettiği Hindistan, ilk bataryalar için ödeme yaptı. Hindistan'ın Moskova Büyükelçisi Varma, ilk S-400 bataryasının 2021 sonunda teslim alınacağını açıkladı.

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HİNDİSTAN’ın Moskova Büyükelçisi Bala Venkatesh Varma, Hindistan’ın ilk S-400 bataryasını bu yılın sonunda teslim alacağını açıkladı.

Savunmasanayist'in haberine göre, Varma, Rusya’dan ithal edilen ilk S-400 bataryasının bu yılın sonunda Hindistan’a sevk edileceğini ve sözleşmenin son tarihlere uygun olarak yürütüldüğünü belirtti.

Yeni Delhi, S-400 almaya dair niyetini ilk kez 2015’te beyan etmişti. Rusya ve Hindistan, Ekim 2018’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti sırasında toplamda 5 batarya S-400 hava savunma sistemi tedariki için 5.43 milyar $’lık bir anlaşmaya imza atmıştı.

İlk ödeme gerçekleştirildi

Hindistan, anlaşma kapsamında 850 milyon dolar değerindeki ilk ödemeyi, Kasım 2019’da gerçekleştirmişti.

DefExpo 2020 Uluslararası Savunma Fuarında açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu Askeri-Teknik İş Birliği Federal Servis Direktör Yardımcısı Vladimir Drozhzhov, Rusya’nın ilk S-400 Triumf Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) bataryasını, planlandığı üzere 2021 yılı sonuna kadar Hindistan’a teslim edeceğini açıklamıştı.

Drozhzhov, “Sözleşme planlandığı gibi devam ediyor. İlk partinin, 2021 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Hintli mürettebatın eğitimleri, ilk teslimattan önce başlayacak.” demişti.

ABD, Hindistan'ı S-400 tedariği nedeniyle yaptırımlarla tehdit etmişti.