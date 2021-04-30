Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Bakan Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum canlı yayınında deprem sonrası Elazığ’da yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bakan Kurum deprem sonrası yapımına başlanan konutların teslim tarihini de açıkladı

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Tunceli ve Elazığ’da Bir dizi incelemelerde bulunmak için Elazığ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ve Kanal23 Genel Yayın yönetmeni Arif Çakmak’ın sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları şöyle;

Elazığ bizim için hayatımızda farklı bir yere sahip. Belki Türkiye’nin bir çok yerinden Elazığ’a yetişemeyen kardeşlerimiz oldu. Ama biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla deprem olur olmaz 1 saat sonrasında Elazığ’daydık ve Elazığlı kardeşlerimizle 1 ay ben kesintisiz burada kaldım. Sokak sokak derler ya; gezilmedik, dokunulmadık, görülmedik hiçbir yerini bırakmamaya çalıştık. Her vatandaşımıza gittik. Her vatandaşımızın yarasını sarmak için onlarla beraber yaşadık. 41 canımızı kaybettik 4’ü Malatya’da olmak üzere. Ben vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Elazığ’ımıza, Malatya’mıza geçmiş olsun diyorum.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını dinliyoruz

Her geldiğimizde hiç bir şekilde yüzümüzü ekşitmeden onların ne ihtiyaçları var ne istekleri varsa dinlemeye devam ediyoruz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu koltukta oturuyoruz. Bu koltuğun hakkını vermek lazım. Ben görevimi yapmaya çalışıyorum. Vatandaşlar da seviyorlar, lakap takıyorlar. Biz mutlu oluyoruz. Hiçbir şekilde yanlışta anlamıyoruz, mutlu oluyoruz. Öyle olmaya da devam edeceğiz inşallah.

"Amacımız eser üretmek"

Bakan Kurum; Toplamda 27 bin konutun ihale bedeli Elazığ’a 7 milyara yakın bir kaynak aktardık bir yıl içerisinde konutları bitirmeyi taahhüt ettik. Bu çerçevede de Pandemi dönemi zor geçti. Bu zor sürece rağmen hiç durmadık. Biz burada çalışmaları bitirene kadar burada kalacağız. Bizim amacımız eser üretmek. Eser siyaseti yapmak o yüzden biz hiçbir zaman sokakta çok konuşmadık boş konuşmadık.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK Depremin üzerinden 1 yıl geçti Sayın cumhurbaşkanımız 8 bin konutu teslim etmesi üzerine kuraları çekerek vatandaşlarımızı evlerine kavuşturduk.3 Mayıs itibariyle biten konutlarımız teslim edilecek. Toplamda biten konut sayımız 11 bin. Bütün konutlarımız yılsonuna kadar teslim edilecek. İnşallah kış aylarına gelmeden konutlarımızın hepsi teslim edilmiş olacak. Karşıyaka Mahallesinde 35 tane bodurum katı gören konutlar var ancak o 35 konutu da talep etmeleri halinde başka konutlara yerleştireceğiz. Onları da yine ihtiyacı olana vatandaşlarımıza bedeli karşılığında vereceğiz genel memnuniyet yüzde 95 oranında iyi.

Köy evleri konusu

Köylerde şöyle bir sorunumuz var. Buradan vatandaşlarımıza da muhtarlarımıza da seslenmek istiyorum. Bize yer gösterdikten sonra zaten çelik konstrüksiyon. Burada yer teslimi noktasında gerek vatandaşımızdan gerekse arsadan kaynaklı problemlerden dolayı yapılamıyor. Yapılan yerlerde problemler oldu. Bu süreçte hem AFAD’ımıza, hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümü çalışmalarını yapıyor. Yer tespiti noktasında vatandaşlarımız muhtarlarımızla iletişime geçip bize yer tahsisi yaparlarsa bir isteklerini karşılarız.