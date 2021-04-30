Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin öldüğü bildirildi.

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Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, Logar'ın vilayetinin merkezi Pul-i Alem şehrinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, saldırının aşiret liderine ait bir misafirhanenin önünde düzenlendiğini belirtti. Saldırıda en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Stanikzey, can kaybının daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.