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İçişleri Bakanlığından alkol satışı konusunda yanlış bilgilendirme ile ilgili açıklama

Anadolu Ajansı

Sosyal medyada konuşulan alkol satışıyla ilgili yasağın kalktığına yönelik paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

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Sosyal medyada konuşulan alkol satışıyla ilgili yasağın kalktığına yönelik paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

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