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Türk Silahlı Kuvvetlerine 208 Kaplan 136 da Pars tanksavar aracı

İhlas Haber Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterinde bulunan araçları geliştirerek ve yenilerini ekleyerek gücünü artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 208 adet paletli Kaplan aracı ile 136 adet tekerlekli Pars tanksavar aracı tedarik ediliyor.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında üzerinden Kornet veya Orta Menzilli Tank Savar Füzesi (OMTAS) atılabilen 208 adet paletli Kaplan aracı ile 136 adet tekerlekli Pars tanksavar aracı tedarik ediliyor. Bugüne kadar 94’ü Kaplan olmak üzere 113 adet araç envantere alınırken, son olarak 5 Nisan 2021’de başlayan muayene kabul faaliyeti sonrası 9 araç daha envantere alındı. Araçlardan 7’si Gaziantep’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığına, 2’si ise Kahramanmaraş’taki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına teslim edildi. STA araçlarının tedariki ile tanksavar bölüklerinin, mekanize birliklerin manevra kabiliyeti ile uyumlu hâle gelerek harekat etkinliğinin artırılması hedeflendi” denildi.

Kaplan STA aracının öne çıkan özellikleri ise şöyle:
"4 mürettebatı taşıyabilen 5,6x3x3,1 metre ebatlarında olan aracın muharebe ağırlığı 17 ton, silah türü Kornet-E/OMTAS. Cummins 360 BG motora sahip araçta transmisyon Allison, X200-4C, güç/ağırlık oranı 21 BG/t, azami hız 65 KM/saat. Mayına karşı korumaya sahip aracın amfibi hızı 6,3 KM/saat ve füze taşıma kapasitesi 6 adet."

tsk
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