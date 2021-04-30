BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 472,42
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Trabzonspor'da Ağaoğlu ve Avcı'dan transfer zirvesi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya gelerek gelecek sezonun değerlendirmesini yaptı.

Abone ol

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı İstanbul’da bir araya geldiler.

Süper Lig’in 39. haftasını bay geçen bordo-mavililerde, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan bir araya gelerek 2021-2022 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayınlar alanında yeni dijital platform kurdu
Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı yıkıcı sonuçlara yol açar
Kütahya Valiliği: Alkol satışı kısıtlaması devam ediyor
Mustafa Keser kaç yaşında aslen nereli kaç tane çocuğu var?
Çit hırsızları 3 yaşındaki Eymen'i öldürdü! Kanal çevresindeki fink atıyorlar
Kocaeli'de ziyaretine gittiği oğlunun evinde dünyası başına yıkıldı! Acı haberi aldı
Yorumlar