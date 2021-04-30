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Kütahya Valiliği: Alkol satışı kısıtlaması devam ediyor

KÜTAHYA Valiliği'nce tam kapanma döneminde alkol satışı yasağına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine tekel büfelerinin faaliyetleri de kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlemler uygulanacaktır" denildi.

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Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı- basın yayın organlarında, kentte faaliyet gösteren marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Ülke genelinde 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başladığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerinin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi il Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır." 

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