Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kanal7 canlı yayınında Mustafa Karataş’ın sorularını yanıtladı. Erbaş, merak edilen ‘’Bayram namazı camilerde kılınacak mı?’’ sorusuna da yanıt verdi.

"Bayram Namazı İçin Hazırlığımızı Yapıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. Biz kılınacak şekilde bayram namazı hazırlığını yapıyoruz. Milletimiz tam namaz vakti camiye gelir, kısa sürede namaz kılınır ve dua edip camiden ayrılır. Bayram namazında şu an için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmadıkça" dedi.

Bayram namazı için açıklanması beklenen kurallar

-Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

-Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

-Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

-Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

Tam kapanma ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek. Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.