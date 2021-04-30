BIST 1.400
DOLAR 8,27
EURO 10,00
ALTIN 471,58
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Yeni keşfedilen 1 milyar yıllık mikro fosil kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabilir

Demirören Haber Ajansı

İngiltere'de keşfedilen 1 milyar yıllık bir mikro fosilinin, kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabileceği iddia edildi.

Abone ol

Bilim insanlarından oluşan bir ekibin keşfettiği fosilin, tek hücreli ile çok hücreli canlılar arasında karma yapıya sahip, eski çağlarda yaşayan bir organizmaya ait olabileceği sanılıyor.

İskoçya'nın batı kıyısında Loch Torridon Gölü'nün yatağından toplanan 1 milyar yıl öncesinden kalma taşların incelenmesi sonucu ortaya çıkarılan mikro fosillerin, olağanüstü şekilde korunmuş olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar Bicellum brasieri ismi verilen 30 mikro metreden daha küçük fosilin, birden çok yuvarlak hücreyi içine alan küre şeklinde olmanın yanı sıra dış çeperinin uzun sosis biçimli hücrelerle çevrili yapıya sahip olduğunu saptadı.

Farklı türde organizmaların yapısal özelliklerini barındıran mikro fosilin, hayvansal yaşamın nasıl ve nerede geliştiğine dair fikir verebileceği düşünülüyor.

Keşif ekibinden paleobiyolog Charles Wellman, keşfedilen fosilin özelliklerinin kayıtlarda daha önce hiç tanımlanmamış olduğunu vurgulayarak "Karmaşık çok hücreliliğin ve hayvanların kökeni, yeryüzünde yaşamın tarihinde en önemli iki olay olarak kabul ediliyor. Keşfimiz, her ikisine de yeni bir ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
62 il ile KKTC'de FETÖ'ye yönelik Halisdemir-1 operasyonu: 159 kişi tutuklandı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Sputnik V aşısına acil kullanım onayı! Fahrettin Koca duyurdu
Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir ne iş yapıyor?
İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Seyahat izin belgesi onlar için şart değil
Sivas'ta ahıra kapatılan kız çocuğunu KADES uygulaması kurtardı
Adana'da sokağa çıkan kadın gerçek kimliği gizledi! Ortalığı karıştırdı
Emel Hatipoğlu kaç yaşında aslen nereli? Emel Hatipoğlu mesleği ne?
Yorumlar