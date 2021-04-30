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Osman Kavala'nın tahliye talebi aylık dosya incelemesi sonucu reddedildi

Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tahliye talebi, aylık dosya inceleme sonucunda reddedildi.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala ile ilgili bugün yapılması gereken tutukluluk incelemesinin, tam kapanma tedbirleri kapsamında dün duruşmalı olarak gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada söz alan Kavala'nın avukatları tahliye talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren ve dosya üzerinde incelemeyi tamamladığını belirten mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, yargılama aşaması, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Kavala'nın tahliye talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Karşı oy

Tutukluluğun devamı yönündeki karara, bir üye hakim muhalefet şerhi ekleterek karşı oy kullandı.

Üye hakimin karşı oy gerekçesinde, "suç vasfının değişme ihtimali, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiği" belirtildi.

"Adli kontrol tedbirleriyle yeterli ve etkin denetim sağlanabileceği" ifade edilen yazıda, Kavala hakkında "yurt dışına çıkamamak, iki gün en yakın polis merkezine müracaat etmek ve İstanbul'u terk etmemek' şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye kararı verilebileceğine" dikkat çekildi.

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