Emel Hatipoğlu kaç yaşında aslen nereli? Emel Hatipoğlu mesleği ne?

Akademisyen ve ilahiyatçı olan Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca yaptığı sohbetler ve programlar ile milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Nihat Hatipoğlu'nun ailesi, çocukları ve eşi ise merak konusu oldu. Peki Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Hoş sohbeti, güler yüzü ve verdiği bilgiler ile ekranların en sevilen ilahiyatçısı olan Nihat Hatipoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Yıllardır televizyon ekranlarından merak edilenleri cevaplayan ve değerli dini bilgiler veren Nihat Hatipoğlu aslen Diyarbakırlı ve 65 yaşında. Emel Hatipoğlu ile evli olan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu adında 3 oğlu var.

Nihat Hatipoğlu eşi Emel Hanım'ı henüz 15 yaşındayken görmüş ve 21 yaşında evlenmişler. İlk gördüğüm günden beri kendisine hayranım” diyen Emel Hatipoğlu, 1964 doğumludur. Emel Hatipoğlu ile evli olan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu adında 3 oğlu var.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu,eşi Emel Hatipoğlu ile görücü usulu evlenmişler. Emel Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu’nun teyze kızı. Emel Hatipoğlu ve Nihat Hatipoğlu’nu ilk olarak 15 yaşında gördüğünü söylüyor. Emel Hatipoğlu ayrıca ; ''Eşim mutfağa girer ve çok yardımseverdir. Mutfakta çok güzel balık kızartır. Eşim 2 sene Mısır’da yaşadı, Arapça öğrendi. Okumayı çok sever. Bazen gecenin bir yarısı kalkıp menemen yaptığı olur. Çok güzel menemen yapar. Evimize gün içinde birçok misafir gelir. Bazende yardıma muhtaç insanlar evimizi ziyaret ederler. Bu insanlara yardım edebildiğimiz kadar ediyoruz. Evlendiğim günden bu yana bu böyle. Gerçek ihtiyaç sahipleri gelir. Elhamdülillah kötü niyetli insanlarla hiç karşılaşmadık.'' dedi

Nihat Hatipoğlu kimdir: 65 yaşında ve Diyarbakırlı olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde atv'de haftalık programları devam etmektedir.Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.

2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.[3]Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.[kaynak belirtilmeli] Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.