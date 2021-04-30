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Vatikan'da yolsuzluğa karşı 40 euro'nun üzerinde hediye kabul etmek yasaklandı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Vatikan'da yolsuzluğun önüne geçmek amacıyla yeni bir kanun çıkardı. Kardinaller gibi din insanları da dahil Vatikan çalışanlarının, değeri 40 euro'yu aşan hediyeleri kabul etmesi yasaklandı.

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Dün yayımlanan "kamu maliyesi yönetiminde şeffaflık" kanununa göre, 40 euro'luk hediye limiti Vatikan'da görevli herkes için geçerli olacak. Yöneticilik pozisyonundakiler içinse ek tedbirler de alınacak.

Bu ek tedbirler arasında, yöneticilerin vergi cennetlerinde yatırım yapmasının yasaklanması da yer alıyor. "Kilise öğretilerine aykırı amaçlarla ya da sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde hisse ya da menfaat sahibi olmamak" şartı da getiriliyor.

Kanunda bu faaliyet alanları belirtilmezken, uzmanlar bunlara silah üreticileri ya da çevreye zarar veren şirketlerin de dahil olduğunu belirtiyor.

Vatikan'da üst düzey pozisyonlarda çalışmaya başlayacak kişilerin, haklarında terör, kara para aklama ya da vergi kaçırma gibi suçlamalarla mahkumiyet ya da soruşturma olmadığını beyan etmeleri de gerekecek. Bu beyanın 2 yılda bir yenilenmesi istenecek.

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