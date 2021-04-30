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Tokat'ta görev yapan uzman çavuş kansere yenik düştü

Bir süredir kanser tedavisi gören Erzincanlı jandarma uzman çavuş Furkan Sancar, yaşamını yitirdi.

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Tokat’ın Turhal ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Furkan Sancar, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Hepimizin başı sağ olsun'' 
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, taziye mesajı yayınlayarak, “İlçemiz Yaylayolu köyü nüfusuna kayıtlı, Tokat Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

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