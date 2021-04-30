Eczaneler açık mı tam kapanmada eczaneler kaçta açılıyor?

29 Nisan'da başlayan tam kapanmada eczaneler açık mı, saat kaçta açılacak sorusu merak konusu oldu. İstanbul'da eczaneler açık olacak sadece pazar günü nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

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Eczaneler ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor araştırması tam kapanma ile merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre sağlık kurumları ile eczaneler tam kapanma süreci boyunca açık olacak.

Ancak pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler açık olcak.

Yeni açıklama geldi:

İstanbul'daki eczaneler, tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Covid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir.

17 Mayıs 2021 itibariyle mevcut çalışma düzenimiz olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacaktır''