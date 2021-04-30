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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "biz buradayız" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ilgili paylaşım yaptı.

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Bakan Selçuk, paylaşımında "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencileriyle uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin "Eğitim kapanmadı, ekranlarımızdan devam ediyor, hep birlikte çocuklarımız için buradayız." dedikleri video da yer aldı.

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