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'Alkol yasağı kalktı' iddiası! Tekel Bayileri Platformu Başkanı'ndan flaş açıklama

17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışına yönelik yasak kararının kaldırıldığı iddia edildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Özgür Aybaş, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi.

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, koronavirüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde uygulanması beklenen alkollü içki satışı yasağıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı. Aybaş, Twitter hesabından "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. Avukat Ali Gül de, "Özgür Bey'in paylaşımını netleştireyim" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Zaten hukuken ortada bir alkol satış yasağı yoktu, sözlü ve dolaylı bir buyruk vardı. Satışı yasal olan alkollü içkinin satışı elbette ki serbest, hiçbir yasak yok. Çevrenizdeki herkese ve marketlere bu hususu aktarın lütfen. Yani olmayan ve fiilen getirilmeye çalışılan yasak kalkmış oldu. Emek veren herkese teşekkürler, çıtını çıkarmayan muhalefet partilerine de yazıklar olsun."

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