Emekli bayram ikramiyesi kime ne kadar ödenecek 2021?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ödemesi için son karar açıklandı. Emekliler bu yıl 1100 lira bayram ikramiyesi alabilecek. Bayram ikramiyesi ödemeleri ise mayıs ayının başında yapılacak. Peki emekli bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

Abone ol

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri belli oldu. Milyonlarca emekli 2021 yılında bayram ikramiyelerini 100 lira zamlı yani 1100 lira olarak alacak. Emekliler bayram ikramiyesi ödemelerini ise mayıs ayının ilk haftasında olacak. Bu yıl bayram 13 Mayıs'ta başlayacak. Yani emekliler ikramiyelerini ayın 10'una kadar almış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi nedir: Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada “Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesine, ilk ödendiği 2018'den bu yana yaşanan enflasyon kadar zam yapılması halinde bin liralık ikramiye bin 503 liraya çıkacaktı.

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bugüne kadar 3 Ramazan, 3 de Kurban bayramında olmak üzere toplam 6 bayram ikramiyesi ödendi.

2018 yılından bu yana 6 bayramda emekli, dul ve yetimlerle diğer hak sahiplerine toplam 64.2 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi. Bu da emeklilere her bayramda yaklaşık 11 milyar TL, yılda da 22 milyar lira ikramiye ödendiğini gösteriyor.

Emekliler ve malullük aylığı alanlara Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner TL ikramiye ödeniyordu. Dul ve yetim aylığı alanlara ise uygulanan ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi veriliyordu.

Ne zaman yatacak: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz.” dedi.

Kimlere ödeniyor:

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri