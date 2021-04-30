ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak" dedi.

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Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki test sürüşünün ardından trende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl 2019'un yüzde 50'sinden fazla yatırım yaptıklarını aktararak, açılışını gerçekleştirdikleri projelerin ileri mühendislik gerektirdiğini söyledi. Karaismailoğlu, bitirme gayretinde oldukları çalışmalara değinerek şöyle konuştu:

Dünyanın en geniş tüneli, depremden etkilenmeyecek

"Bayram sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Hasdal-Habibler arasındaki 10 kilometrelik kesimi hizmete alacağız. Hasdal Kavşağı'ndan ayrılıp Sultangazi'nin altını 4 bin 5 kilometre ile geçen tüneller var. Bu hem İstanbul'un en uzun tüneli hem de 4 şerit olarak dünyanın en geniş tüneli. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacak. Burası Hasdal-Mahmut Bey Gişeler'de sıkışan trafiğin alternatif yolu olacak."

Kuzey Marmara Otoyolu veya diğer otoyolların olası bir afet durumunda kullanılması amacıyla yüksek nitelik ve teknoloji kullanılarak yapıldığını belirten Karaismailoğlu, buraların depremden etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini Haziran'da atacağız

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Kanal İstanbul güzergahında 6 köprü var. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Artık bunu bir an önce yapmalıyız çünkü burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbullu yıllar olacak."

Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok

Bazı bankaların Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmek istemediğine yönelik haberlerin dedikodudan ibaret olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyadaki finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin, Rusya hepsi ilgileniyor. Ancak biz, bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2020'de 2 milyar lira garanti ödemesi külliyen yalan

Yap-işlet-devret modelinde en başarılı projelerden birinin İstanbul Havalimanı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Daha 1 yılı doldurmadan garanti edilen bütün rakamları sağladık hatta yükleniciden ücret almaya başladık. Yüklenici, devlete kira veriyor ve garantinin üzerine çıkınca yine devlete para ödüyor. Muhalif kesim, yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Güya biz, 2020 yılında 2 milyar liranın üzerinde garanti ödemesi yapmışız. Külliyen yalan. Bunu kasıtlı yapıyorlar diye düşünüyorum. 2020'de 1 kuruş dahi garantiye esas alınacak para ödemedik. Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok yolcu taşıyan ve yolcu inen havalimanı seçildi."