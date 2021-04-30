BIST 1.404
DOLAR 8,24
EURO 9,97
ALTIN 467,78
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'dan 20 puanlık katkı

Süper Lig'de 64 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın gol attığı maçlarda 20 puanı hanesine yazdırdı.

Abone ol

Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ganalı oyuncu, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en golcü sezonunu yaşıyor.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydederken bu sezon 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor ve Göztepe maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok ayrıldı mı işin aslı çıktı!
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Nihat Hatipoğlu çocukları kaç tane kızı var mı?
Ermenistan'ın ilk başbakanı 'Tehcir amacına uygundu' demiş
İran, koronavirüse karşı sprey geliştirdi! Havada yakalayıp yok ediyor
Fazıl Say: Ali Koç'un ilk ve tek hatasıydı bu konu
Prof. Derya Unutmaz vurulduğu aşıyı açıkladı artık maske takmıyorum Sinovac detayı kafa karıştırdı
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer kimdir 40 kilo verdi!
Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler! Dilek Güngör'den göç manzarası için olay sözler
Sergen Yalçın'ın bir dakika izlemesi yetmiş! Ghezzal gerçeği ortaya çıktı
Yorumlar