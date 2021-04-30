BODRUM 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı. Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye Başkanı 'kaos' uyarısı yaptı. Sabah yazarı Dilek Güngör de 'Bodrum'a göçü' eleştirdi ve "17 günlük tam kapanmayı tatil fırsatı (!) belleyenler adeta ipini koparmış gibi büyükşehirlerden göç etti." dedi.

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Tam kapanma öncesi bavulunu alan yollara düştü. Süreci ve bayramı köylerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Bodrum'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi. Sabah yazarı Dilek Güngör'de göç manzarası için demediğini bırakmadı.

Bodrum'da yaşayan arkadaşlarının aradığını ve 'Trafik kilitlendi', 'Pazarmarketlerde savaş var', 'otoparklarda yer yok' dediğini aktaran Güngör, "Sanki Bodrum virüsten arındırılmış bölge, oraya gidince Kovid olmuyorsunuz! Bu göçün mantığını anlayan bana da anlatsın.

Düpedüz bencillik… Elbirliğiyle alıp virüsü oradan oraya taşıyoruz.

Tam kapanma öncesinde hükümet şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirse böyle olur muydu?Bence olmazdı. En azından virüsün şehirlerarası yolculuğunun önüne geçerdik. Ama iş işten geçti. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'bu da Bodrum varyantı', 'Çeşme varyantı' veyahut 'Antalya varyantı' açıklamalarına hazırlıklı olun." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin başlattığı daha sonra diğer siyasi partilerin de peşine takıldığı kongrelerdeki 'lebalep' görüntüleri herkesin eleştirdiğini hatırlatan Güngör, "Valla o kongreler ne kadar yanlışsa tatil belgelerine göç manzarası da o kadar yanlış… Velhasıl, virüsün yayılması noktasında kimse kimseyi suçlamasın. Suçlu arayan varsa aynaya baksın. Allah sağlık çalışanlarına da sabır versin." dedi.