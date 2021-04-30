BIST 1.405
DOLAR 8,24
EURO 9,98
ALTIN 468,48
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde bir ilk yaşandı

Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu dönemindeki 'en kısır' 90 dakikayı geride bıraktı.

Abone ol

Fenerbahçe, Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile en kısır hücum performansını ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, genç teknik adam yönetimindeki 6. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşayamadı.

Bununla birlikte 11 şutla söz konusu dönemde en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut çekti ve 3. haftadaki Galatasaray derbisi ile beraber bir maçta en az sayıda isabetli şut çekti.

Alanya'daki karşılaşmada yüzde 39 topla oynama yüzdesi yakalayan sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu. Fenerbahçe'nin gol beklentisi(xG) istatistiği ise 0.44 olarak ortaya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
BioNTech ikinci doz aşı muammasının nedeni! Muharrem Sarıkaya yazdı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Barcelona liderlik için çıktığı maçta Granada'dan darbe yedi
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik
Ali Babacan'dan AK Parti'ye sert salvolar! Alkol yasağı bir tuzak tutundukları tek dal 'din istismarı'
Bitlis'te Molla Salih Turgut Ermenilerin süngülediği bu kitabı saklıyor
İstanbul Havalimanı, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
Tarih belli oldu! ABD Başkanı Joe Biden Güney Kore Devlet Başkanı ile görüşecek
Mahmut Tuncer kaç yaşında nereli İbrahim Tatlıses ile neden küs?
Erzurum'da tek tek ağaca astılar! Gören şaştı kaldı
Yorumlar