BIST 1.405
DOLAR 8,24
EURO 9,98
ALTIN 468,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İstanbul Havalimanı, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

Anadolu Ajansı

İstanbul Havalimanı, 63 bin 064 uçuşla 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 2021 yılının (ocak-nisan) ilk dört ayı uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 63 bin 064 uçak seferi gerçekleştirildi.

Bu seferlerle 2021 yılının ilk dört ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak kayıtlara geçen İstanbul Havalimanı'nı, 53 bin 921 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

Listenin 3. sırasında 52 bin 532 seferle Amsterdam Schiphol, 4. sırasında 52 bin 464 seferle Frankfurt, 5. sırasında ise 42 bin 543 seferle Madrid Barajas havalimanları yer aldı.

İGA'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın havacılık merkezi olarak çıktığımız bu yolda, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa’da lideriz. Ocak-nisan aralığında @eurocontrol verilerine göre, diğer havalimanlarını geride bırakarak Avrupa’nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Bu gurur hepimizin."

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Tuncer kaç yaşında nereli İbrahim Tatlıses ile neden küs?
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Erzurum'da tek tek ağaca astılar! Gören şaştı kaldı
Mardin'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı: Yaralılar var
Esnaf ve sanatkara verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de
Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı
Mersin'de maden çıkan bahçesini satmadı belediye çalışanları eşi ve çocuğunun önünde dövdü
Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında Said Hatipoğlu evli mi?
Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na olay gönderme: Nereden nereye
National Interest'ten çarpıcı analiz! ABD artık Türkiye'ye karşı bunu yapamıyor
Yorumlar