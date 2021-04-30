Galatasaray, Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferini bitirdi. Hollandalı sol bek, Patrick Van Aanholt, Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti.

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Galatasaray bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor. İngiltere Premier Ligi'nden devre arasında DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i transfer eden Galatasaray, şimdi de Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferini bitirdi. Ryan Babel'in Hollanda milli takımından yakın arkadaşı Van Aanholt, Galatasaray'ın ilk resmi imzası olacak.

Galatasaray'ın transferini bitirmeye çok yaklaştığı Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti. Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı son maçta da İstanbul'a gelen Van Aanholt, yedekler arasında yer almış ve oyuna girememişti.

Yıllık 1 milyon 750 bin Euro

Crystal Palace ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Van Aanholt'a G.Saray yazılı teklifini yaptı. Serbest kalacak olan 30 yaşındaki Hollandalı sol beke yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 2 sezonluk sözleşme önerildi.

Saracchi geri dönüyor

Sarı kırmızılılarda Leipzig'ten 1.5 sezon önce kiralanan Marcelo Saracchi'nin performansından memnun kalınmadı. İnişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Saracchi, Leipzig'e geri dönecek.