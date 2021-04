Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında Said Hatipoğlu evli mi?

Verdiği sohbet ve vaazlarla ekran başındakileri bilgilendiren Said Hatipoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Sevilen ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun oğlu olan Said Hatipoğlu 30 yaşında ve aslen Diyarbakırlı. Peki Nihat Hatipoğlu'nun 3 oğlundan biri olan Said Hatioğlu evli mi, eşi kimdir?

Televizyon ekranlarında vaaz ve dini bilgiler veren Said Hatipoğlu, babası ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun izinden gidiyor. Dini konularda faydalı bilgiler veren ve merak edilenleri cevaplayan Said Hatipoğlu 31 yaşında Ankara doğumlu fakat aslen Diyarbakırlı. Nihat Hatipoğlu ve Emel Hatipoğlu çiftinin 3 oğlundan biri olan Said Hatipoğlu evli mi, eşi kimdir?

Said Hatipoğlu kimdir:

1990 yılında Ankara'da doğan Said Hatipoğlu, Babası Said Hatipoğlu'nu rol model almaktadır. Hatip olmayı amaçlayan Said Hatipoğlu Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde almıştır.

Said Hatipoğlu, tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

Nihat Hatipoğlu kimdir: 65 yaşında ve Diyarbakırlı olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde atv'de haftalık programları devam etmektedir.Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.

2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.[3]Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.[kaynak belirtilmeli] Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.