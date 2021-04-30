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Anadolu Efes fırsat tepti Real Madrid seride durumu eşitledi

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 4. maçında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 82-76 mağlup oldu ve seri 2-2'ye geldi.

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Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek final serisi 4'üncü maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 82-76 mağlup oldu.

Böylece Real Madrid, seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5. ve son maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak. Bu müsabakadan galip ayrılan ve seriyi kazanan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

2021 Euroleague Final Four ne zaman ve nerede oynanacak?
2020 yılında Almanya'da düzenlenmesi planlanan Euroleague Final Four, bir yıl gecikmeli olarak düzenlenecek. 2021 Turkish Airlines Euroleague Final Four, 28-30 Mayıs arası Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek. Organizasyona seyirci alınmayacak.

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