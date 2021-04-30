İsrail'de bayram kutlama alanında izdiham: 44 ölü, 103 yaralı
İSRAİL'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.Abone ol
Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu. Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.
Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.
İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi. Yerel basın, önce kutlamanın yapıldığı alandaki sahne veya platformun çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bunu düzeltmişti.
LAG BAOMER BAYRAMI
"Lag BaOmer" bayramı nedeniyle her yıl Hasidik Yahudi cemaatine mensup kişiler Meron Dağı'nda festival düzenliyor. Burada önde gelen bir Yahudi alimi olan Akiva ben Yosef'in 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor ve şenlik ateşi yakılıyor.